Palamut fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar, hileler ve ay ay balık rehberi

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla genel av yasağının sona ermesi balık tezgâhlarını hareketlendirdi. Sezonun açılışıyla birlikte tezgâhlarda ciddi bir palamut bolluğu gözlemleniyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, palamut bolluğunun piyasadaki diğer balık türlerinin fiyat ve miktar dengesini doğrudan etkileyeceğini belirtirken; fiyat beklentileri, lezzet takvimi ve tezgâhlardaki hilelere dair kritik uyarılarda bulunuyor.

AV YASAĞI ALGISI VE PALAMUTTA GÜNCEL FİYAT BEKLENTİSİ

Hürriyet'te yer alan habere göre kamuoyunda balık tüketimini etkileyen en önemli unsurlardan biri, 15 Nisan ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemin yanlış bilinmesi. Bu tarihler arasındaki av yasağının sadece endüstriyel balıkçılığı kapsadığı, genel bir yasak algısının ise tüketimi haksız yere düşürdüğü ifade ediliyor.

Şu anda tezgâhlarda 200 TL bandında satışa sunulan palamudun, geçmiş yıllardaki gibi 30-40 TL seviyelerine gerilemesi beklenmiyor. Balıkların hızla büyümesi ve gramajlarının artmasıyla birlikte sezon boyunca palamudun adet fiyatının 100 TL ile 200 TL arasında seyretmesi öngörülüyor.

Kasım ayı sonuna kadar sürmesi beklenen bolluk döneminde balıklar 700-800 gram seviyelerine ulaşacak. Yağ oranının yükselmesiyle birlikte buzhanede saklama, lakerda ve tuzlama taleplerinin artacağı, bu durumun da fiyatlarda kısmi bir yukarı yönlü harekete yol açabileceği kaydediliyor.

TEZGÂHTA İLK FİYATLAR VE KARADENİZ'DEN İLK RAKAMLAR

Sezonun açılış gününde tezgâhları palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit doldurdu. İlk gün oluşan piyasada ürünlerin satış fiyatları şu şekilde yansıdı:

BALIK TÜRÜ VE DETAYI SATIŞ ŞEKLİ GÜNCEL FİYAT 🐟 Palamut (400 gr ve üzeri) Tane 150 TL 🐟 İstavrit Kilo 150 TL 🐟 Barbun Kilo 200 TL 🐟 Mezgit Kilo 250 TL

Yeni su ürünleri av sezonunun başlamasıyla Karadeniz'e açılan Sinoplu balıkçılar da limana yaklaşık 20 kasa mezgitle döndü.

PALAMUT BOLLUĞU HAMSİ VE İSTAVRİTİ NASIL ETKİLEYECEK?

Deniz ekosisteminde baskın bir avcı olan palamut, beslenmesinde ağırlıklı olarak hamsi ve küçük istavriti tüketiyor. Bu biyolojik durum nedeniyle uzmanlar, önümüzdeki günlerde çok yoğun bir hamsi akını beklemediklerini ancak orta düzeyde bir hamsi bereketinin yaşanabileceğini aktarıyor.

Palamudun bol ve erişilebilir olması genel balık piyasasını regüle eden ana faktör konumunda bulunuyor. Palamut fiyatlarının makul seviyede kalması, başta hamsi ve istavrit olmak üzere tezgâhtaki diğer tüm türlerin fiyat dengesini doğrudan belirleyecek.

AY AY BALIK TAKVİMİ: HANGİ BALIK NE ZAMAN YENİR?

Mevsimine göre doğru balığı tüketmek isteyenler için öne çıkan türler ve dönemleri şu şekilde sıralanıyor:

DÖNEM / AY EN LEZZETLİ BALIKLAR VE TÜKETİM REHBERİ 📅 Ekim Ayı İstavrit, tekir, çinekop ve lüfer tezgâhlarda en verimli ve bol dönemine giriyor. 📅 Kasım ve Sonrası Hamsi bu dönemde yağlanarak sezonun en lezzetli evresine ulaşıyor. 📅 Kış Boyunca Çeşitliliğe Karadeniz mezgiti eşlik ediyor; tüm bu türler şubat ve mart aylarına kadar yüksek kaliteyle tüketilebiliyor.

TEZGÂHTAKİ 'BOYA' HİLESİ VE BAYAT BALIĞI ANLAMA YÖNTEMLERİ

Tüketicilerin en çok karşılaştığı risklerin başında bayat balıkların taze gibi sunulması ve yasal boy sınırının altındaki yavru balıkların satılması geliyor.

Taze balık seçiminde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar şunlar: