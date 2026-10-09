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Halk TV Türkiye Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar

Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de palamudun daha bol olması nedeniyle av mesaisini bu bölgeye taşıdı. Büyük teknelerle denize açılan balıkçılar, kasım sonuna kadar avlanmayı burada sürdürecek.

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Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar
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Av sezonunu değerlendirmek üzere denize açılan Tekirdağ balıkçılar, rotalarını Karadeniz'e çevirdi. Bölgede palamudun daha bol bulunması nedeniyle balıkçılar, av faaliyetlerini Karadeniz'de sürdürme kararı aldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun bereketli geçtiğini ifade etti.

"KASIM SONUNA KADAR KARADENİZ'DE DEVAM EDECEK"

Tekirdağlı balıkçıların av faaliyetlerini Karadeniz'de sürdüreceğini söyleyen Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah balıkçılık faaliyetleri kasım sonuna kadar Karadeniz'de devam edecek. Kasım ayından sonra Tekirdağ'a dönecek balıkçılarımız hamsi, istavrit, lüfer ve sardalya avlayacak. Balıkçılık faaliyetlerinin kasım ve aralık aylarına kadar sürmesini bekliyoruz."

Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar - Resim : 1

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KÜÇÜK TEKNELER TEKİRDAĞ'DA KALACAK

Pehlivanoğlu, büyük balıkçı teknelerinin av sezonuna Karadeniz'de devam edeceğini, küçük teknelerle balıkçılık yapanların ise Tekirdağ'da avlanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Balıkçı İdris Seremet de Karadeniz'de palamutun bol olduğunu dile getirerek, bölgede ağ atarak avlanmayı sürdüreceklerini belirtti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Karadeniz Balık Tekirdağ
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