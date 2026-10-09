Halk TV Türkiye Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar

Palamudun peşine düştüler: Kasım sonuna kadar orada kalacaklar Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de palamudun daha bol olması nedeniyle av mesaisini bu bölgeye taşıdı. Büyük teknelerle denize açılan balıkçılar, kasım sonuna kadar avlanmayı burada sürdürecek.