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Halk TV Türkiye Balıkçılar limana kasa kasa getirdi: 150 liradan satılıyor

Balıkçılar limana kasa kasa getirdi: 150 liradan satılıyor

Tekirdağlı balıkçılar fırtınanın ardından limana palamutla döndü. Tezgahlarda 100 ile 150 liradan yerini aldı.

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Balıkçılar limana kasa kasa getirdi: 150 liradan satılıyor
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle geçtiğimiz günlerde denize açılamayan Tekirdağbalıkçılar, havanın normale dönmesiyle yeniden denize açıldı.

Avladıkları bol miktardaki palamutla limana döndü. Balıkçıların kasalarındaki palamutlar, balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu dönemde palamut avının yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Balıkçılar limana kasa kasa getirdi: 150 liradan satılıyor - Resim : 1

TEZGAHLARDA 100 İLE 150 LİRADAN YERİNİ ALDI

Deniz şartlarının uygun olması durumuna avın devam etmesini beklediklerini aktardı.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda 100 ile 150 liradan palamudun yerini aldığını ifade etti.

Palamudun, iriliği ve bolluğuyla vatandaşların da ilgisini çektiğini anlatan balıkçı Hasan Erol, vatandaşların uygun fiyatı nedeniyle daha çok palamudu tercih ettiğini dile getirdi. (AA)

Balıkçılar limana kasa kasa getirdi: 150 liradan satılıyor - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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