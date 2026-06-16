Özşen Madencilik işçileri direndi kazandı

Edirne'de ödenmeyen ücret, fazla mesai ve haksız işten atmalar karşısında 27 gündür direnişi sürdüren Özşen Madencilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Kiremitçiler Grup'a bağlı madende dün direnen işçilerin üzerine ateş edilmiş, işçiler direniş boyunca kolluk müdahalelerine ve saldırılara rağmen kararlılıkla mücadele etmişti.

VALİLİK ARABULUCULUĞUNDA PROTOKOL İMZALANDI

Evrensel'in haberine göre Bugün valilik arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde patron Bekir Kiremitçi tarafı, işçilerin taleplerinin önemli bölümü kabul ederek geri adım attı. Taraflar arasında protokol imzalandı.

HEYET SÜRECİ TAKİP EDECEK

İşçi temsilcileri, İŞKUR yetkilileri, vali yardımcısı ve Bağımsız Maden-İş temsilcileri tarafından kurulacak olan heyet ile işçilerin ücret, tazminat ve fazla mesai ücreti ödemeleri öncelenecek. Özşen Madencilik bünyesinden yapılan tüm ödemeler bu heyet tarafından denetlenecek. Ücretlerden başka şekilde yakıt, iş güvenliği ekipmanları ve tahkimat malzemeleri dışında harcama yapılmayacak. İş yerinde temsilci seçimleri yapılacak ve sendikanın iş yerinde temsilcilik odası bulunacak.

İŞÇİLER EYLEM SÜRECİNİN ÜCRETİNİ ALACAK

Ödemelerin takip edilmesi ve çeşitli ödeme usulsüzlüklerinin giderilmesi ile birlikte yarın 4-12 vardiyası ile üretim yeniden başlayacak. Üretimden satışlar ile işçilerin borçları bitirilecek ve borçlar son bulduğunda birer ücret ikramiye dağıtılacak. Ayrıca işçiler eylemde geçirdikleri günlerde sigortalı sayılacak ve 27 günlük ücret de alınacak.

İŞÇİLER YERALTINDAN ÇIKACAK

Haklarını almak için yeraltına kapanan madenciler, kazanımın ardından yukarı çıkacak. İşçileri yukarı taşıyacak monoray madene indi.