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Halk TV Türkiye Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır adliyeye geldi: Ahbap soruşturmasında ifade verecekler

Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır adliyeye geldi: Ahbap soruşturmasında ifade verecekler

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvurulacağı açıklandı. Ünlü isimlerin ifade işlemleri dün başlarken bugün de sürüyor.

ÖZLEM GÜRSES VE RUŞEN ÇAKIR ADLİYEYE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır adliyeye geldi: Ahbap soruşturmasında ifade verecekler - Resim : 1

Adliyeye girişte açıklama yapan Özlem Gürses, savcılığın bilgisine başvurmak istediğini belirterek, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik." dedi.

Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır adliyeye geldi: Ahbap soruşturmasında ifade verecekler - Resim : 2

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Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır adliyeye geldi: Ahbap soruşturmasında ifade verecekler - Resim : 4

AHBAP SORUŞTURMASINDA İFADE VERECEKLER

Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ile ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan Şahan Gökbakar ile Fatih Koparan'ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermesi öngörülüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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