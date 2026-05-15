Özkan Yalım'ın ifadesini alan 'kimliği belirsiz savcı' HSK'ya şikayet edildi

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, soruşturma dosyasıyla hiçbir ilgisi bulunmayan ve somut bir delile dayanmayan iddiaları savcılık tarafından tutanağa geçirilerek gazetecilerin bulunduğu bir WhatsApp grubu üzerinden basına servis edildi. Hedef alınan CHP'li kadın siyasetçiler iddiaları tarih ve mekan verileriyle yalanlarken; yargı makamlarının, siyasi tasfiye ve itibar suikastı aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken avukatlar, "kimliği belirsiz" soruşturma savcısı hakkında HSK'ya şikayette bulundu.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI'NIN İFADESİ VE KADIN SİYASETÇİLERE YÖNELİK İDDİALAR

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinin CHP'nin butlan davasına gönderilmesinden 4 gün sonra Çağlayan'a götürülüp bir ifade daha verdi. Özkan Yalım, ifadesinde CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Gizem Özcan ile CHP’li Gamze Pamuk Ateşli hakkında somut dayanak sunmadan çeşitli iddialar ortaya attı. Yalım, anlatımında bu iddiaları “bunlar yaşandı” sözleriyle dile getirdi ancak beyanlarını destekleyecek tanık, belge ya da başka bir doğrulama unsurundan söz etmedi.

CHP'Lİ ATEŞLİ VE ÖZCAN'DAN YANIT: HODRİ MEYDAN

Ortaya atılan iddiaların ardından CHP'li Gizem Özcan ve CHP'li Gamze Pamuk Ateşli'den jet yanıt geldi. X hesabından iddiayı yalanlayan ve "Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!" sözleri ile açıklamasına başlayan Ateşli, şunları ifade etti:

"Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım. Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım. Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır. Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!"

Yalım'ın ifadesinin açıkça bir iftira olduğunu vurgulayan CHP'li Gizem Özcan ise iddiaya konu tarihte söz konusu kentte bulunmadığını, o dönemde yeni doğum yaptığını ve bebeğinin bakımıyla ilgilendiğini belirterek ifadenin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Özcan, suç duyurusunda da bulunacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kimse bizim onurlu yaşamımızı, pespayeliklerinin bir parçası yapamaz. Bugünkü iftira serisinde benim de adımı geçirmeye çalışmışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Kadın arkadaşlarıma atılan dünkü iftirayı da kendime yapılmış saydım, yarın bu iğrençlikler kime yönelirse kendimi o arkadaşımın yerine koyarım. Belli ki kumpasçıların başlarını döndüren siyasi hırslarla ayaklar altına alamayacakları hiçbir değerleri kalmamış! Alçakça bir yalanı bile kurgulayabilme zekasından yoksun kumpasçılar, bahsi geçen dönemde Parti Meclisi üyesi değildim. Bahsi geçen ilde o tarihte hiç bulunmadım. O dönemde ismi geçen kadın arkadaşımızla tanışık bile değildik. Kaldı ki söz konusu tarih ilk evladım oğlumun yeni dünyaya geldiği ve onu büyüttüğüm süreç olması nedeniyle Partimizde aktif görev almadığım bir döneme denk gelmektedir. Anlatılan senaryonun tamamı yalandır. Bu nasıl bir sınırsız kötülük anlaşılır gibi değil. Köşeye sıkışmışlığın rezilliği bu kadar tetikleyebileceğini hayal bile edemezdim. Bunu sadece bugün benim adımın geçtiği olayla ilgili değil son dönemde yaşadığımız tüm iğrenç yaftalamalarla ilgili söylüyorum. Bu günler geçecek ve namusluların namussuzlardan çok daha güçlü olduğunu herkes görecek. Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın. Hodri meydan!"

SAVCI HAKKINDA HSK'YA ŞİKAYET

Sürecin ardından Gamze Pamuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ilgili savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunduğunu duyurdu. Pamuk, yargı makamının siyasi infaz için kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz. Bu yapılan şey hukuk değil; yargı makamı kullanılarak siyasi infaz üretme çabasıdır. Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir. Ben siyaseti yakından takip eden bir hukukçuyum. Kimse bana bunun “yanlışlık” olduğunu anlatmasın. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız? Biz kadınların adını kirleterek bizi siyasetten tasfiye edeceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Boyun eğmiyorum. Susmuyorum. İtiraz ediyorum. İlgili savcı hakkında soruşturma başlatılması için avukatlarım aracılığıyla HSK’ya şikayette bulunuyorum."

İFADE TUTANAKLARI WHATSAPP GRUBUNDAN DAĞITILDI

Gamze Pamuk'un avukatları tarafından İstanbul Adliyesi HSK Bürosu kanalıyla HSK Başkanlığı'na sunulan dilekçede, sürecin hukuki boyutları ve medyadaki yayılım ağı detaylandırıldı. Dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özkan Yalım’ın 12 Mayıs 2026 tarihli 2. ek ifadesini alan “kimliği tespit edilemeyen” Cumhuriyet Savcısı şikayet edildi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre; Özkan Yalım tarafından dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen "Şeker Fabrikaları Eylemleri" kapsamındaki ziyaretler üzerinden asılsız iftiralarda bulunulduğu ve genç bir kadın siyasetçinin itibarının hedef alındığı belirtildi. Avukatlar, soruşturma ile ve Özkan Yalım'a isnat edilen suçlarla hiçbir ilgisi bulunmayan bu beyanların zapta geçirilmemesi gerekirken kamuoyuna servis edildiğini vurguladı.

Tutanakların Ankara'daki gazetecilerin içinde yer aldığı bir WhatsApp grubu üzerinden basına servis edildiği, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu işlenerek gerçekleştirilen bu eylemin ifşa edilmesi sonrasında ise söz konusu grubun alelacele kapatıldığı bilgisi dilekçede yer aldı. Avukatlar, savcının bu tutumuyla hukuki ve ahlaki değerleri yadsıdığını, ceza muhakemesinin genel prensiplerine aykırı olarak soruşturmayla irtibatı olmayan konulara "Sırf magazinel mahiyeti olması sebebiyle" yer verdiğini bildirdi.

Ayrıca, Özkan Yalım hakkında da 13 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "İftira, Hakaret ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suç isnatlarıyla şikayette bulunulduğu belirtilerek, ilgili Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.