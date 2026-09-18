Halk TV Türkiye Özgür Özel’in Yalova programı belli oldu

Özgür Özel’in Yalova programı belli oldu YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 19 Eylül Cumartesi günü Yalova’da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, üreticiler, emekliler ve esnafla bir araya gelecek.