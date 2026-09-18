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Özgür Özel’in Yalova programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 19 Eylül Cumartesi günü Yalova’da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, üreticiler, emekliler ve esnafla bir araya gelecek.

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Özgür Özel’in Yalova programı belli oldu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Yalova’da gerçekleştireceği programın detayları belli oldu. Özel, kentteki programı kapsamında kivi ve süs bitkileri üreticileriyle, emeklilerle ve esnafla bir araya gelecek.

Özgür Özel’in Yalova programı belli oldu - Resim : 1

ÜRETİCİLERLE BULUŞACAK

Özgür Özel’in Yalova programı saat 10.30’da Altınova’da kivi üreticileriyle gerçekleştireceği buluşmayla başlayacak. Özel, saat 12.00’de ise Garden Çiçek Kafe’de süs bitkileri üreticileriyle bir araya gelecek.

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EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Programın üçüncü durağında Özel, saat 13.15’te Deniz Kızı Çay Bahçesi’nde emeklilerle buluşacak.

ESNAF ZİYARETİ VE YÜRÜYÜŞ

Özgür Özel’in programı saat 14.00’te Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştireceği esnaf ziyareti ve yürüyüşle sona erecek.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YALOVA PROGRAMI

• ⁠ Kivi Üreticileri ile Buluşma. (Saat: 10.30 / Yer: Altınova)

• ⁠ Süs Bitkileri Üreticileri ile Buluşma. (Saat: 12.00 / Yer: Garden Çiçek Kafe)

• ⁠ Emeklilerle Buluşma. (Saat: 13.15 / Yer: Deniz Kızı Çay Bahçesi)

• ⁠ Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş. (Saat: 14.00 / Yer: Gazipaşa Caddesi)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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