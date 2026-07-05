Özgür Özel'in masasındaki son anket: 3 senaryoda da öndeler

Özgür Özel yönetiminin incelediği kamuoyu araştırmaları arasında yer alan Ank-Ar'ın 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde 2 bin 4 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, seçmenlere üç farklı cumhurbaşkanlığı adaylığı senaryosu yöneltildi. Araştırmada Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında sırasıyla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olması halinde oluşacak tablo ölçüldü.

MANSUR YAVAŞ SENARYOSUNDA FARK AÇILIYOR

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in köşesinde açıkladığı sonuçlara göre, "Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 46,2'si Mansur Yavaş, yüzde 32,4'ü Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Ankette katılımcıların yüzde 16'sı oy kullanmayacağını belirtirken, yüzde 5,4'ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

Alt kırılımlarda ise Kılıçdaroğlu başında olduğu CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 66,2'si, Özgür Özel'in yeni partisine oy vereceğini belirtenlerin yüzde 96,1'i Mansur Yavaş'ı destekledi.

İMAMOĞLU ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

"Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusunda ise Ekrem İmamoğlu yüzde 44,6, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,8 destek aldı.

Katılımcıların yüzde 14'ü oy kullanmayacağını, yüzde 5,7'si ise kararsız olduğunu söyledi.

Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy vereceğini belirtenlerin yüzde 61,5'i, Özgür Özel'in yeni partisine oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 97,4'ü Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti.

ÖZGÜR ÖZEL SENARYOSUNDA DA TABLO DEĞİŞMİYOR

Araştırmada "Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Sonuçlara göre Özgür Özel yüzde 42,4, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 37,6 destek aldı. Katılımcıların yüzde 13,7'si oy kullanmayacağını, yüzde 6,3'ü ise kararsız olduğunu belirtti.

Alt kırılımlarda Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 53,8'i, Özgür Özel'in yeni partisine oy vereceğini ifade edenlerin yüzde 95,9'u Özgür Özel'i destekledi.

PARTİ SEÇMENLERİNİN TERCİHLERİ

Araştırmada İYİ Parti, Anahtar Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti seçmenlerinin aday tercihlerine de yer verildi.

Mansur Yavaş senaryosunda İYİ Parti seçmeninin yüzde 91'i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 61,7'si, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 92,9'u ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 61,9'u Yavaş'ı destekledi. DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 29,2 oldu.

Ekrem İmamoğlu senaryosunda İYİ Parti seçmeninin yüzde 60,3'ü, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 23,3'ü, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 71,4'ü ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 19'u İmamoğlu'nu tercih etti. DEM Parti seçmeninin yüzde 79,2'si ise İmamoğlu'na destek verdi.

Özgür Özel senaryosunda ise İYİ Parti seçmeninin yüzde 51,3'ü, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 18,3'ü, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 66,1'i ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 14,3'ü Özgür Özel'i destekledi. DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 75 olarak ölçüldü.

MUTLAK BUTLAN SORULARI DA YÖNELTİLDİ

Araştırmada CHP'ye ilişkin mutlak butlan tartışması da seçmenlere soruldu. Katılımcıların yüzde 58,5'i böyle bir kararı onaylamadığını, yüzde 25,8'i onayladığını, yüzde 15,7'si ise fikri olmadığını belirtti.

"Özgür Özel ve arkadaşları mutlak butlan kararı sonrasında ne yapmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 39,6'sı "yeni parti kurulmalı", yüzde 24,2'si "CHP içerisinde mücadeleye devam etmeli", yüzde 20,4'ü ise "başka bir siyasi partiye katılmalı" yanıtını verdi.