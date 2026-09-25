Özgür Özel'in İzmir ve Manisa programı belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Eylül Cumartesi günü İzmir ve Manisa'da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, üç ilçede düzenlenecek ilçe başkanlığı ön seçimlerine katılacak.
Son Güncelleme:
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Eylül 2026 Cumartesi günü İzmir ve Manisa'da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, gün boyunca Gaziemir, Bornova ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenecek ilçe başkanlığı önseçimlerine katılacak.
İLK DURAK GAZİEMİR
Özgür Özel'in programındaki ilk adres Gaziemir olacak. Gaziemir İlçe Başkanlığı ön seçimi, saat 12.00'de Ahmet Taner Kışlalı Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
BORNOVA'DA İKİNCİ ÖN SEÇİM
Özel, Gaziemir programının ardından Bornova'ya geçecek. Bornova İlçe Başkanlığı ön seçimi saat 13.30'da Bornova Büyükpark'ta yapılacak.
MANİSA'DAKİ PROGRAM YUNUSEMRE'DE
Özgür Özel'in İzmir programının ardından Manisa'daki durağı Yunusemre olacak. Yunusemre İlçe Başkanlığı ön seçimi saat 15.30'da Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi