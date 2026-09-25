Halk TV Türkiye Özgür Özel'in İzmir ve Manisa programı belli oldu

Özgür Özel'in İzmir ve Manisa programı belli oldu YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Eylül Cumartesi günü İzmir ve Manisa'da gerçekleştireceği program belli oldu. Özel, üç ilçede düzenlenecek ilçe başkanlığı ön seçimlerine katılacak.