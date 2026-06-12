Özgür Özel'in çileden çıktığı anlar! "Dokunulmazlığın kalkacağını dilinizin altından söylüyorsunuz"

CHP lideri Özgür Özel butlan kararının ardından ilk kez Halk TV'ye konuk oldu. Özgür Özel butlancılara, "Burada çok ayıplı bir durum var, affedemeyeceğim bir durum var. Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altında bakla olarak saklıyorsunuz? AK Parti bile bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırmayı göze alıp dillendiremiyor; çünkü yapılanın siyasi bir saldırı olduğu ortada" diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel, Halk TV'de dün gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtladı.

Özgür Özel parti içinde yaşanan son ihraç talebi ve disiplin süreçlerine ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Butlan yönetiminin tüzüğü hiçe sayarak hukuksuz adımlar attığını belirten Özel, ihracı istenen milletvekillerinin adeta AKP yargısının kucağına itildiğini ifade ederek "Yazıklar olsun, birlikte içtiğim bir yudum çaya haram zıkkım olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

"BU SİYASET DEĞİL"

Parti içindeki 9 milletvekilinin ihraç sürecini ve belediye başkanlarına yönelik baskıları eleştiren Özel şunları söyledi:

"Belediye başkanlarını arayıp ‘Özgür Özel’i destekleyenleri koruyamayız, geriye kalanına AK Parti dokunmayacak, garantisini aldık’ gibisinden böyle tuhaf tehdit ve umut cümlelerini aynı anda kurmak nedir? Aynı cümlenin içinde tehdit ve umut veren cümleler. Bu insanlar tertemiz insanlar. Her gün sabah altıda ‘Başıma bir şey gelecek mi?’ diyor. Olmaz, olmaz yani. Bu siyaset değil.”

"BENİ İHRAÇ ETMEYE TEPKİ YÜZÜNDEN CESARET EDEMEDİLER"

Kendisine yönelik bir ihraç kararının neden ilk dalgada yer almadığına dair soruya yanıt veren Özel, butlan yönetiminin toplumsal refleksten çekindiğini belirtti. Özel şöyle konuştu:

"Toplumun gösterdiği dayanışmayı ve sahiplenmeyi görüyorlar. Şu anda bu toplumsal tepkiyi göze alamamış durumdalar. Kendilerince bu destek ve sahiplenme noktasında bir gevşeme bekliyorlar, o zaman yapacaklar."

"AKP BİLE GÖZE ALAMIYOR"

İhraç talebi kararlarını açıklayan atanmış parti sözcüsünün "Bu arkadaşlar yargı karşısına çıkacak, aklanırlarsa gelecekler" şeklindeki ifadelerini "büyük bir ayıp" olarak nitelendiren Özel, sert eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Burada çok ayıplı bir durum var, affedemeyeceğim bir durum var. Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altında bakla olarak saklıyorsunuz? AK Parti bile bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırmayı göze alıp dillendiremiyor; çünkü yapılanın siyasi bir saldırı olduğu ortada.

Siz ise hem bu hukuksuz dosyaları adil bir yargı varmış gibi sunuyorsunuz hem de hükümete ‘Bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırın, biz de öyle istiyoruz’ mesajı veriyorsunuz. Bu öyle böyle bir iş değil. Bu öyle böyle bir işbirliği değil. Orada kim yapacak onu? Bu kadar hukuksuzluğu yapan hakimlere, savcılara sen arkadaşlarını ittireceksin, ‘Yargılansınlar’ diyeceksin. Belki onların da benzer zulümler görmesine, hapse atılmasına sebebiyet verecek bir kapıyı açacaksın. Cehennemin kapaklarını kendi arkadaşların için sen açacaksın."

"YAZIKLAR OLSUN"

Milletvekillerinin tüzük gereği ancak ve ancak Parti Meclisi (PM) tarafından ihraç edilebileceğinin altını çizen Özel, butlan yönetiminin PM’de çoğunluğu olmadığı için bu kararı hukuksuz bir şekilde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üzerinden aldığını söyledi.

Özel şu şekilde konuştu:

"Bizim getirdiğimiz tüzük maddesine göre; MYK, PM’den güvenoyu almadan göreve başlayamaz. Tüzük ayakta, tüzükte tedbir falan yok. Hukuksuz bir MYK oluşturmuş, hukuksuz bir şekilde çıkmış. Bir de utanmadan, sıkılmadan rezalet bir şekilde kendi arkadaşlarını AK Parti yargısının kucağına atmanın 'teaser’ını veriyor veya toplumsal olarak böyle bir beklentiyi yaratacak ilk adımı atıyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun! Aldığım selama, birlikte içtiğim bir yudum çaya yazıklar olsun, haram zıkkım olsun!"