Özgür Özel'in acı günü: Amcası hayatını kaybetti
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in amcası Necati Özel hayatını kaybetti. 82 yaşında vefat eden Necati Özel'in vefat haberini CHP Lideri'nin kardeşi duyurdu.
CHP Lideri Özgür Özel'in amcası Necati Özel, geçirdiği kalp krizi sonucu Manisa'da hayatını kaybetti.
82 yaşında yaşamını yitiren Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aile arasında Toto, mahallede futbolculuğu ve yorumculuğu nedeniyle Kalli Hoca lakaplarıyla bilinen, Almanya'da su arıtma makine fabrikasında işçi olarak kariyerini geçirmiş canım Amca'm Necati Özel 10 gün önce geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası bugün evinde maalesef vefat etti. 82 yaşında idi. Yarın (28 Mayıs 2026, Perşembe) öğlen namazının ardından Manisa, Merkez, Hatuniye Camisi'nden Kırtık Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur. Başımız sağ olsun."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi