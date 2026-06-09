Özgür Özel'i A Haber'e şikayet eden sabıkalı eski vekil de CHP binasında! Hamile eşini dövüp çocuğu düşürtmüş

CHP'nin eski vekillerinden Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanda iktidar medyasından A Haber'e konuşup Özel ve yönetimini hedef aldı. Yine iktidar medyasından Sabah gazetesi ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Merkezi'nde iktidar medyasının mikrofonuna konuşup Özel'i hedef alan Sapan hakkında eşinin 2010 yılında yaptığı şikayet gündeme geldi.

HAMİLE EŞİNİ DARP EDİP DÜŞÜK YAPMASINA NEDEN OLMUŞ

Özel'i iktidar medyasına şikayet eden ile gündeme gelen Sapan'ın hamile eşini darp edip çocuğunu düşük sonucunda kaybettiği ortaya çıktı. Söz konusu şikayet dilekçesi 08.10.2010 tarihinde Demirel Kara Polis Merkezi Amirliği'ne yapıldı.

Dilekçenin içeriği ise şu şekilde:

Şikayet dilekçesinde; Yıldıray Sapan ile 10 aylık evli olduğunu ifade eden Başak Sedef Kapan, Yıldıray Sapan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ AŞ. Genel Müdürü olarak görev yaptığını, evliliğinin başından beri darp edildiği yönünde şikayette bulundu.

Başak Sedef Kapan, 18.07.2010 tarihinde Yıldıray Sapan'ın kendisini darp ederek evden kovduğunu ancak polise şikayet etmediğini, bundan 1 ay sonra 10.08.2010 tarihinde Giresun'da ailesinin yanında darp edilmesi sonucunda düşük yaptığını söyledi.

Başak Sedef Kapan, düşük yapmasının ardından İstanbul'da kendisine ev tuttuğunu, sonrasında Yıldıray Sapan'ın barışma teklifini kabul ettiğini söyledi. Sedef Kapan, eşi ile barışmasının ardından Antalya'ya geldiğini ve kendi annesine ait evde kaldıklarını, bir restorana gidip alkol almalarının ardından yine hakarete maruz kaldığını söyledi.

Sedef Kapan, eşinin kendisine 'Anneni kucağıma oturtacağım' şeklinde hakaret ettiğini söyledi. Kapan çifti, bu hakaret üzerine sözlü tartışma ile araçlarına bindiler. Sedef Kapan, araç içerisinde de darp edildiğini söyledi.

Sedef Kapan uğradığı darbın ardından hastaneye gittiği söyledi. Sedef Kapan, sürekli olarak hakaret edilmesi ve darp edilmesinin ardından Yıldıray Sapan'dan şikayetçi olduğunu ve hayati tehlikesi olduğu için Yıldıray Sapan'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sedef Kapan, başına bir şey gelmesi halinde sorumlu kişinin eşi Yıldıray Sapan olduğunu söyledi. Açılan davanın ardından Sapan 2011 yılında 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.