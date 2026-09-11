Özgür Özel'den Üsküdar mitingine çağrı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Özel paylaşımında, İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilen ve CHP'li iki üyenin cezaevinde bulunmaları sebebiyle oy kullanamadığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi sonrası yarın düzenlenecek miting için çağrıda bulundu.

Özel paylaşımında, "Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" dedi. Özel paylaşımına ayrıca bir de video ekledi.

Karar milletindir.

Üsküdar milletindir.



Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız.



Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz. pic.twitter.com/wuubVNstik — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 11, 2026

NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine iptal edilerek yenilendi.

CHP'li üyeler Ekrem Baki ile Amine Cansu Çelik'in tutuklu bulunmaları sebebiyle oy kullanamadığı, 4 CHP'li meclis üyesinin ise AKP'ye katıldığı süreçte yapılan seçimi 23 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.

Böylece AKP Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde kaybettiği Üsküdar Belediyesi'ni tutuklamalar ve transferlerin ardından yeninden kazanmış oldu.

MUHALİF ÜYELERE YARGI YOLUYLA BASKI İDDİASI

Öte yandan, belediye meclisinde 21 üyesi bulunan Cumhur İttifakı adayı Gültekin'in 23 oyla seçimi kazanmasının ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; seçim öncesinde AKP'ye katılan üyelere partilerinden ayrılmaları yönünde yargı baskısı yapıldığını iddia etti.

Çelik ayrıca AKP'ye geçen 4 ismin seçimler öncesinde gözetim altına alındığını da öne sürerek şöyle konuştu:

"Yani işin içerisinde savcılar var, işin içerisinde İstanbul Valisi Davut Gül var, işin içerisinde devletin polisleri var. Böyle bir şey olur mu? Hepimizin canını malını korumakla görevli olan polisler bu işe alet edilir mi?"