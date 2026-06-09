Özgür Özel'den şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı

CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Batman Kozluk'ta PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Özel, paylaşımında, "Batman'da teröristler tarafından şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ŞEHİT ETMİŞTİ

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristler tarafından bir saldırı düzenlendi. O sırada okulundaki karne dağıtım töreninin ardından evine gitmekte olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Genç öğretmen, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

AYNI GÜN 2 ASKER DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlerin içinde bulunduğu araç, Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istendi. Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan terörist, aracı infilak ettirdi. Bu patlamada da 2 asker şehit olurken, 1 vatandaş yaralandı.