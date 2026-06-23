Özgür Özel’den MYK’da net mesaj: Yerimiz halkın yanı

CHP lideri Özgür Özel, dünkü MYK toplantısında görevden alınan parti yöneticilerine destek mesajı verirken, saha çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Parti yönetimi ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, butlancılar tarafından görevden alınan il başkanlarının durumu, olağanüstü kurultay süreci ve önümüzdeki dönemde izlenecek saha programları ele alındı.

Nefes'teki habere göre Özel, toplantıda yaptığı değerlendirmede görevden uzaklaştırılan parti yöneticileriyle dayanışma vurgusu yaptı. “Binaya ihtiyacımız yok, yerimiz halkın yanıdır” ifadelerini kullanan Özel’in, görevlerinden alınan seçilmiş isimlerle birlikte siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini söylediği öğrenildi. Özel’in ayrıca, mahkeme kararları ve atamalar nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan partililere sahip çıkacaklarını belirttiği aktarıldı.

Toplantının gündem başlıklarından biri de saha çalışmaları oldu. Parti yönetimi, son dönemde yoğunlaştırılan kent ziyaretlerinin daha da artırılması yönünde görüş birliğine vardı. Bu kapsamda ziyaret programlarının haftalık olarak planlanacağı, Özel’in ise her hafta sonu birden fazla kente giderek vatandaşlarla doğrudan temas kuracağı belirtildi.

CHP kurmayları, ziyaretlerin özellikle esnaf buluşmaları, pazar yeri gezileri ve kahvehane toplantıları üzerinden şekilleneceğini ifade etti. Parti kaynakları, devam eden mahkeme süreçlerinin CHP’yi iç tartışmalara sürüklemesine izin vermeyeceklerini belirterek, vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını gündemde tutmayı sürdüreceklerini kaydetti.

YARGIYA TAŞINACAK!

CHP Genel Merkezi’nin noter onaylı 833 delegenin imzasını işleme almayacağı öğrenildi. Parti kaynakları, 26 Haziran’da sona erecek sürenin ardından olağanüstü kurultay talebinin yargıya taşınacağını ifade etti. Ayrıca, 27 üyenin istifası nedeniyle Parti Meclisi’nin yetkisine ilişkin mahkemeye başvuru yapılacağı da bildirildi.