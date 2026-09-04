Özgür Özel'den Aile Dayanışma Ağı'na destek çağrısı

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CHP ve YENİ Partili belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan siyasetçi ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Yaşanan engellemenin ardından ADA, faaliyetlerini sürdüreceği yeni X (Twitter) hesabını kamuoyuna duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL: ADALET İSTEYEN AİLELERİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

Erişim engelinin ardından YENİ Parti Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak ADA’ya destek verdi.

"Adalet isteyen ailelerin dayanışmasının önünde kimse duramaz!

Aile Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiler, yenisi açıldı.

Hep beraber takip edelim."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: 2 BİN 34 HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada yürütülen çalışmalar kapsamında, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ifadelerini kullandı.