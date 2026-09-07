Özgür Özel'den Ahmet Davutoğlu'na dayanışma telefonu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu telefonla aradı. Özel, soruşturma nedeniyle Davutoğlu'na dayanışma mesajını iletti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma yürütülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü.
Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün Ankara Adliyesi'nde ifade vermesi beklenen Davutoğlu'nu arayarak dayanışma mesajını iletti.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir videodaki ifadeleri gerekçe göstererek eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Davutoğlu, bugün Ankara Adliyesi'ne giderek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Soruşturmaya konu olan sözlerin, Davutoğlu'nun 2021 yılında Bingöl ziyareti sırasında yaptığı konuşmadan alındığı belirtildi.
Son günlerde sosyal medyada yeniden yayılan videoda Davutoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak bazı kişilerin "haram lokma yediğini" yakınlarını zengin ettiğini ve Türkiye'deki bazı ihalelerin belirli müteahhitlere verildiğini savunmuştu.
Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen ise soruşturmanın hukuki mercilerden önce basından öğrenilmesine tepki göstermiş, Davutoğlu'nun savcılık makamına ifade vererek sürece katkıda bulunacağını açıklamıştı.