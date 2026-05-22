Son dakika | Özgür Özel video paylaştı! "Teslim olmayacağız"

Mahkeme kararıyla ana muhalefet partisinin yönetimine el konulması girişiminin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezden "Teslim olmayacağız" mesajı verdi.

"MAJESTELERİNİN MUHALEFETİ OLMAYACAĞIZ"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin dünkü kurultay iptali kararının ardından geceyi genel merkezde geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni bir video ile net bir tutum sergiledi. Özel, yargı kararına meydan okuduğu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimin yöneteceğine, Ak Parti Yargı Kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Teslim olmayacağız!" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dün verdiği kararla CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) gerekçesiyle iptal etti. Kararla birlikte Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimi karar kesinleşene kadar göreve iade edildi.

Kararın duyulmasıyla birlikte siyaset sahnesi hareketlendi ve CHP Genel Merkezi olağanüstü saatler yaşadı:

Acil toplantı ve çağrı: İstanbul ve Giresun programları iptal edildi. Özgür Özel kurmaylarıyla acil toplantıya geçerken, parti yönetimi tüm üyeleri genel merkeze çağırdı.

Protestolar: Genel Merkez önüne akın eden partililer, "Satılmış Kemal" sloganları attı. Bina içindeki bir grup ise eski genel başkanlar panosundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İstanbul'dan "Genel Başkanımızın yanındayız" mesajı verdi.

Polis barikatları: Karardan dakikalar sonra emniyet güçleri, CHP Genel Merkez binası önüne kamyonlarla polis barikatları yığdı. Partililer ise bina önüne miting otobüsü getirerek direniş başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM, İKTİDARDAN KARARA DESTEK

Göreve dönmesine hükmedilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün kararın ardından TGRT Haber'e yaptığı kısa değerlendirmede "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi. Avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayarak "kaosun engellenmesi" için müzakere teklif edeceğini duyurdu.

İktidar cephesinden Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı kararını savundu. Gürlek, kararın merkezinde "demokratik iradenin korunması" olduğunu iddia ederek, "Üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle baskılanması kabul edilemez. Bu süreç CHP delegelerinin başvurularıyla başlamıştır" ifadelerini kullandı.

BORSADA ÇÖKÜŞ VE MUHALEFETTE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

Yargının siyasete müdahalesi dün ekonomide de sarsıntı yarattı. Kararın açıklanmasıyla birlikte BİST 100 endeksi yüzde 6,03 düşerek devre kesti.

Gelişmeler üzerine muhalefet partileri de acil eylem planına geçti. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi yönetimleri peş peşe olağanüstü toplanma kararları aldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kararı "Demokrasiye indirilmiş bir darbe" olarak nitelendirerek Antalya programını iptal edip Ankara'ya döndü. DEM Parti de süreci değerlendirmek üzere kurullarını topladı.