Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Altan Öymen'i andı
CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'i vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla andı.
CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’i vefatının birinci yılında andı.
İMAMOĞLU: HEPİMİZE ÖRNEK OLMUŞ BİR İNSANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak mesajında şunları kaydetti:
"Geçmiş dönem genel başkanımız, gazeteci, yazar Altan Öymen’i; aramızdan ayrılışının 1. yılında rahmetle ve özlemle anıyorum. Son günlerine kadar sağduyulu siyaset anlayışı ve tarihin doğru tarafında duran tavrıyla hepimize örnek olmuş bir insandı. Nur içinde yatsın."
ÖZEL: İYİ İNSANLAR GÜN GELİR ARAMIZDAN AYRILIR
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öymen'e vefasını dile getirdi. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altan Öymen'i "Önceki Genel Başkanımız Altan Öymen’i, Cumhuriyet’e adanmış ömrü ve demokrasiye bıraktığı örnek mirasıyla hatırlıyor; vefatının yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum. İyi insanlar gün gelir aramızdan ayrılır; bıraktıkları değerler hepimize yol göstermeye devam eder. Onlara olan vefamızı, ülkemize ve milletimize hizmet ederek göstereceğiz." ifadeleriyle andı.