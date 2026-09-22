Özgür Özel Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilerle görüştü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ve aileleriyle telefonda görüştü. Özel, tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan da bilgi aldı.

Silahlı saldırının ardından Özgür Özel tarafından görevlendirilen milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyet, yaralanan öğrencileri ve ailelerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

6 ÖĞRENCİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel de görevlendirdiği heyet aracılığıyla tedavileri süren 6 öğrenci ve aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Özel'in, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlarla da görüştüğü belirtildi.