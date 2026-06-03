Özgür Özel Nazım Hikmet'i kendi okuduğu şiirle andı

CHP Lideri Özgür Özel, Nazım Hikmet'in 63. ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir anma mesajı paylaştı. Özel'in Nazım Hikmet'e ait "Güneşi İçenlerin Türküsü" şiirini seslendirdiği videoda, partinin sokak eylemleri, mitingleri ve 39. Olağan Kurultayı'ndan görüntüler yer aldı.

CHP Lideri Özgür Özel’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde gerçekleştirdiği yürüyüşler, meydan buluşmaları ve kurultay anları yer aldı. Videoda vatandaşların taşıdığı "Özgürlük mücadelesinde asla yalnız yürümeyeceksin", "Değişimden dönüş yok" "Kurtuluş yok tek başına!!!" yazılı pankartlar ile Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın bir arada resmedildiği afişler ekrana yansıdı. Görüntüler, Özel'in kurultay salonunda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganı önünde yaptığı konuşma anları ve kürsüden kalabalığa verdiği mesajlarla birleştirildi.

ŞİİRİ KENDİ SESİYLE OKUDU

Hazırlanan videoda CHP lideri Özel, Nazım Hikmet'in hafızalara kazınan "Güneşi İçenlerin Türküsü" adlı eserini şu sözlerle seslendirdi:

"Bu bir türkü,

toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü.

Bu bir örgü,

alev bir saç örgüsü.

Kıvranıyor,

kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor.

Esmer alınlarında,

bakır ayakları çıplak kahramanların.

Ben de gördüm o kahramanları.

Ben de sardım o örgüyü.

Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim.

Ben de içtim toprak çanaklardan güneşi.

Ben de söyledim o türküyü.

Yüreğimiz topraktan aldı hızını,

altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik.

Sıçradık,

şimşekli rüzgârlara bindik.

Kayalardan kayalarla kopan kartallar,

çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını.

Alev bilekli süvariler,

kamçılıyor şaha kalkan atlarını.

Akın var,

güneşe akın.

Güneşi zaptedeceğiz,

güneşin zaptı yakın.

Düşmesin bizimle yola,

evde ağlayanların gözyaşlarını

boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar.

Bıraksın peşimizi

kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.

Akın var,

güneşe akın.

Güneşi zaptedeceğiz,

güneşin zaptı yakın!"

"BÜYÜK ŞAİR NAZIM HİKMET'İ RAHMETLE ANIYORUM"

Özel, paylaştığı videonun açıklama metninde ise şiirin dikkat çeken dizelerini alıntılayarak usta şairi ölüm yıl dönümünde andı. Özel'in metninde şu ifadeler yer aldı: