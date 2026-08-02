Özgür Özel Mamak'ta: Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma töreninde konuştu. Özel, "Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir" diyerek cemevlerinin statüsüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Temel atma törenine Ankaralılar akın etti. Özel'in gittiği bir ilçe daha miting alanına dönüştü.

Konuşmasında yeni siyasi sürece değinen Özel, "Başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Sizlerin yol vermesiyle, önümüzü açmasıyla, yanımızda durmasıyla yola düştük" ifadelerini kullandı. Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mayasında hak ve eşitlik mücadelesi olan bir muhitteyiz. Bugün Kültür Merkezi ve Cemevimizin ilk harcını dökeceğiz. İçinde olması gereken ne varsa; aşevinden tutun kreşe kadar tüm yaşam alanlarının düşündüğü ve Alevi canarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapacakları tüm alanların, her günün birlikte yaşanacağı bir mekanı tasarladıklarını, açılışını yapmak istediklerini ve bu açılışın Yeni Partili bir belediyenin ilk açılış töreni olmasını istediğini ifade etmişti belediye başkanımız. Bu tarihi süreçte ilk açılışımızı yapmak için bir aradayız.

Cemevleri canların bir olduğu, diri olduğu kapılardır. İnancın, hoşgörünün ve adaletin tesis edildiği mekanlardır. Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir.

Kurtuluş Savaşı'na çıktığında, Kurtuluş Savaşını yönetmek ve kuruluşu gerçekleştirmek için Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal, son olarak Hacı Bektaş'a uğradı, maddi ve manevi destek aldı. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün arkasında dimdik durdunuz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin harcında sizler varsınız.

"YENİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI OLARAK RIZALIK ALMAYA GELDİM"

Sizden YENİ Parti'nin Genel Başkanı olarak rızalık almaya geldim. Bu yürüyüş sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalık alacağımıza söz veriyorum. Son Alevi 'sorunum kalmadı' diyene kadar sorunları olduğunu kabul edecek, çözmek için mücadele edeceğiz. Toplumsal barışı, mutabakatı mutlaka sağlayacağız. Kürtlerin ve Türklerin sarsılmaz barışı için, Alevilerin ve Sünnilerin tamamen eşit vatandaşlar olarak hissetmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

YENİ Parti'nin Genel Başkanı olmam sıfatıyla bir kez daha belirtmek isterim ki cami nasıl ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilerin rızalığını almamış bir yapının Kültür Bakanlığına bağlanması apaçık ayrımcılıktır. Sonuna kadar reddediyoruz.

Madımak utanç müzesi ilan edilene kadar sizinleyiz. Siz arkamızda olduğunuzca biz de yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde. yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Yol cümlemizden uludur, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Hakkaniyetli bir yolda olmaktır. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum."

DEVAM EDİYOR...