Özgür Özel için şarkı yazdılar! 'O köhne düzeni biz yıkacağız'

CHP Lideri Özgür Özel için bir şarkı yazıldı. "Sırça Saraylar" ismini taşıyan şarkı, gazeteci Altan Sancar'ın Youtube kanalında yayımlandı.

Gazeteci Altan Sancar tarafından yazılan ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak bestelenen şarkının sözleri de dikkat çekti.

SIRÇA SARAYLAR SÖZLERİ

İşte "Sırça Saraylar" şarkısının sözleri:

"Sırça köşklerinde ferman yazanlar

Bilmezler sokağın o gür sesini

Kara camlı o araçlardan inenler

Halkla paylaşır elbet kendi nefesini

Yalan tezgahında pusu kurarlar

Hukuku satarlar bir pul parasına

Biz Ferdi'nin gülüşünü ektik bu dağlara

Yelken açtık mazlumların fırtınasına

Zindanlar yükselir adım başımızda

Biz umudu damıtırız alın terimizle

Yazılan o kirli hükümler yırtılır gider

Alandan yükselen bizim sesimizle

Vursunlar zinciri, kursunlar pusu

Biz güneşi ellerimizle tutacağız

Bu sokaklar bizim, bu meydan bizim

O köhne düzeni biz yıkacağız

Zulmün terazisi şaşmış gidiyor

Bozuk kantarında tartılmaz yürek

Halkın o coşkun seline karşı durulmaz

Bilmez mi menzile yürümek gerek

Adaletin kılıcı bugün kör olsa da

Karanlık can çekişir her şafakla

Kendi kazdığı çukura düşer elbet

Bizi korkutmaz o demir kapılar

El ele verince bu kışlar da geçer

Vursunlar zinciri, kursunlar pusu

Biz güneşi ellerimizle tutacağız

Bu sokaklar bizim, bu meydan bizim

O köhne düzeni biz yıkacağız

Yüzümüz toprağa, yönümüz şafağa dönük

Kırılacak o yalan çarkları, yemin olsun!

Gün bizim, güneş bizim, yarınlar bizim!"