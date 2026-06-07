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Halk TV Türkiye Özgür Özel için şarkı yazdılar! 'O köhne düzeni biz yıkacağız'

Özgür Özel için şarkı yazdılar! 'O köhne düzeni biz yıkacağız'

CHP Lideri Özgür Özel için yazılan "Sırça Saraylar" şarkısı yayımlandı. Yapay zeka ile bestelenen şarkının nakaratında "Bu sokaklar bizim, bu meydan bizim. O köhne düzeni biz yıkacağız" sözleri yer aldı.

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CHP Lideri Özgür Özel için bir şarkı yazıldı. "Sırça Saraylar" ismini taşıyan şarkı, gazeteci Altan Sancar'ın Youtube kanalında yayımlandı.

Gazeteci Altan Sancar tarafından yazılan ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak bestelenen şarkının sözleri de dikkat çekti.

Özgür Özel için şarkı yazdılar! 'O köhne düzeni biz yıkacağız' - Resim : 1

SIRÇA SARAYLAR SÖZLERİ

İşte "Sırça Saraylar" şarkısının sözleri:

"Sırça köşklerinde ferman yazanlar
Bilmezler sokağın o gür sesini
Kara camlı o araçlardan inenler
Halkla paylaşır elbet kendi nefesini

Yalan tezgahında pusu kurarlar
Hukuku satarlar bir pul parasına
Biz Ferdi'nin gülüşünü ektik bu dağlara
Yelken açtık mazlumların fırtınasına

Zindanlar yükselir adım başımızda
Biz umudu damıtırız alın terimizle
Yazılan o kirli hükümler yırtılır gider
Alandan yükselen bizim sesimizle

Vursunlar zinciri, kursunlar pusu
Biz güneşi ellerimizle tutacağız
Bu sokaklar bizim, bu meydan bizim
O köhne düzeni biz yıkacağız

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Zulmün terazisi şaşmış gidiyor
Bozuk kantarında tartılmaz yürek
Halkın o coşkun seline karşı durulmaz
Bilmez mi menzile yürümek gerek

Adaletin kılıcı bugün kör olsa da
Karanlık can çekişir her şafakla
Kendi kazdığı çukura düşer elbet
Bizi korkutmaz o demir kapılar
El ele verince bu kışlar da geçer

Vursunlar zinciri, kursunlar pusu
Biz güneşi ellerimizle tutacağız
Bu sokaklar bizim, bu meydan bizim
O köhne düzeni biz yıkacağız

Yüzümüz toprağa, yönümüz şafağa dönük
Kırılacak o yalan çarkları, yemin olsun!
Gün bizim, güneş bizim, yarınlar bizim!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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