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Halk TV Türkiye Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak

Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak

CHP lideri Özgür Özel, Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle alınan tedbirler ve TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Özel, toplantının ardından esnaf ziyareti yapıp Alzheimer Merkezi'nin açılışına katılacak.

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Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi nedeniyle uygulanan güvenlik tedbirleri ve TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle bu haftaki CHP Grup Toplantısı'nı Eskişehir'de gerçekleştirecek.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINI ESKİŞEHİR'DE YAPACAK

Sözcü'nün haberine göre, uzun bir aranın ardından ilk kez Ankara dışında yapılacak grup toplantısında Özgür Özel'in, hem ülke gündemine hem de parti içinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak - Resim : 1

Özel, CHP Grup Toplantısı'nı bugün saat 13.30'da Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

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Toplantının Ankara yerine Eskişehir'de yapılmasının nedeni olarak NATO zirvesi nedeniyle başkentte uygulanan yasaklar ve Meclis'in tatile girmesi gösterildi.

ESNAF ZİYARETİ VE AÇILIŞA KATILACAK

Özel, programı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile de bir araya gelerek kentin sorunlarına ilişkin bilgi alacak.

Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak - Resim : 3

Grup toplantısının ardından Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak olan CHP lideri, vatandaşlarla da buluşacak.

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Özel, daha sonra Odunpazarı Belediyesi tarafından Vadişehir Mahallesi'nde hizmete açılan Doktor Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Özgür Özel Eskişehir
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