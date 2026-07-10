Özgür Özel Ali İsmail Korkmaz'ı andı
CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı vefatının 13. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
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Gezi Parkı eylemleri sürecinde Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, vefatının 13. yılında anılıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANMA MESAJI
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.
"YARIM BIRAKILAN DÜŞLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Yayımlanan mesajda adalet, özgürlük ve umut vurgusu yapılırken Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gezi’de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı sevgi ve rahmetle anıyorum. Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız. Ali İsmail hep 19 yaşında…" (ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi