Özgür Özel Ali İsmail Korkmaz'ı andı

Gezi Parkı eylemleri sürecinde Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, vefatının 13. yılında anılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANMA MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

"YARIM BIRAKILAN DÜŞLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Yayımlanan mesajda adalet, özgürlük ve umut vurgusu yapılırken Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gezi’de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı sevgi ve rahmetle anıyorum. Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız. Ali İsmail hep 19 yaşında…" (ANKA)