Özgür Çelik Üsküdar soruşturmasında ifade için adliyede

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin açıklamalarının ardından hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün savcılığa çıkıyor. Çelik bugün saat 09.30’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne ifadesini vermek üzere geldi.

NE OLMUŞTU

Soruşturmaya konu olan süreç, 8 Eylül'de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından kamuoyuna yansıdı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin tamamlanmasının ardından Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini telefonla aradığını açıklamıştı.

"BENİ SAVCI TUTUKLAMAYLA TEHDİT ETTİ"

Özgür Çelik, Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın görüşme sırasında söylediklerini şu sözlerle aktarmıştı:

"Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in kamuoyuna duyurduğu bu ifadelerin ardından resen soruşturma başlattı.

MECLİS ÜYESİ AYHAN AYDIN'IN İFADESİ

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın da savcılıkta ifade verdi. Aydın ifadesinde, başkanvekilliği seçimi öncesinde Özgür Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini öne sürerek, bu görüşmeler sırasında kendisine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.