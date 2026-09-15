Özgür Çelik: 12 Eylül’ün yıldönümünde adeta bir cadı avı başladı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 12 Eylül’de LGBTİ+’lara yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin yaşam tarzları, sosyal medya paylaşımları ve sivil toplum faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirildiğini savundu.

Çelik, 12 Eylül’ün yıldönümünde başlayan operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“12 Eylül’ün yıldönümünde adeta bir cadı avı başladı. Kimileri yıllardır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından insanlar kimileri ise özel yaşamları hedef alınarak, bazısı sırf gece dışarıda eğlenmeye çıktığı için bir operasyonla gözaltına alındı. Üç gündür medyaya servis edilen görüntülerle bir algı operasyonu sürdürülüyor, ortada bir suç varmış gibi gösteriliyor. İnsanlar yaptıkları sosyal medya paylaşımları, düşünceleri ya da salt varoluşları, yaşam tarzları nedeniyle şeytanlaştırılıyor, toplumun gerçek sorunlarını görünmez kılmak için hedef haline getirilip gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.”

"ANAYASAL VE DEMOKRATİK HAKLAR SUÇ OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Çelik, baskı ortamının toplumun farklı kesimlerini kaygı ve karamsarlığa ittiğini belirterek özellikle gençlerin bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Dernekleşme, örgütlenme ve sendikalaşmanın anayasal ve demokratik haklar olduğunu vurgulayan Çelik, bu hakların suç olarak gösterildiğini savundu.

Ekonomik sorunlara da değinen Çelik, iktidarın açlık, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik gibi sorunlara çözüm üretmek yerine toplumdaki belirli grupları hedef haline getirdiğini öne sürdü.

Çelik açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik ve güvensizlik ile boğuşan ailelerimizin ihtiyaçlarıyla ilgili adım atmayanlar, güçlerini zayıf gördükleri gruplar üzerinden tahkim ediyorlar. Belli bir grubun ahlak anlayışını kanun gibi ve şiddet eliyle dayatıyorlar, hukuku alet ediyorlar. Biz bu yapay kutuplaşmayı ve kimlikleri suç sayan siyaseti reddediyoruz! Vatandaşlık haklarıyla, onuruyla ve eşit yaşama özlemi içindeki herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz. 86 milyon vatandaşımızın refahı ve huzur içinde birlikte yaşamak için hep birlikte YENİ bir sayfa açtık. Ötekisi, berikisi, dışlananı olmayan bir Türkiye’ye birlikte ulaşacağız!”

"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU

Çelik’in açıklaması, 12 Eylül’de Türkiye genelinde LGBTİ+’lara yönelik düzenlenen “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından geldi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, baskın ve gözaltı anlarına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Operasyonlarda LGBTİ+ aktivistleri, sivil toplum faaliyetleriyle bağlantılı kişiler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin de bulunduğu belirtilirken, uygulama kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Çelik ise açıklamasıyla operasyonları ve sonrasında yürütülen iletişim kampanyasını sert biçimde eleştirdi.