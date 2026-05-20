Özelleştirme 19 Mayıs'ta da durmadı: Erdoğan imzaladı 23 ilde orman Hazine'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 ilde 864 bin 699 metrekare orman alanı, satış amacıyla orman vasfından çıkarılarak Hazine'ye devredildi. Aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla, Muğla, Antalya, İstanbul, Ankara ve Nevşehir'deki yedi taşınmaz ile Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin satış ihaleleri onaylandı; toplam bedel 2 milyar 433 milyon 500 bin liraya ulaştı.

ORMAN VASFINDAN ÇIKARILAN İLLER

Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanı kararıyla ormanını alanını kaybeden iller şöyle: Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak.

114 sayfalık karar metninde orman alanını en fazla kaybeden il 316 bin 429 metrekare ile Samsun oldu. Bu ili Şanlıurfa, Bingöl, Gümüşhane, Denizli, Malatya ve Muğla izledi.

TAHSİS KOŞULU

Kararda, ormandan çıkarılan alanların en az iki katı kadar Hazine arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edileceği belirtildi.

2,4 MİLYARLIK ÖZELLEŞTİRME ONAYI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla, Antalya, İstanbul, Ankara ve Nevşehir'deki yedi taşınmaz ile bir enerji santralinin satış ihaleleri onaylandı. Yedi ayrı taşınmaz satışı için verilen toplam bedel 1 milyar 698 milyon 500 bin lira oldu. Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin işletme hakkı için verilen 735 milyon liralık teklifle birlikte toplam özelleştirme bedeli 2 milyar 433 milyon 500 bin liraya ulaştı.

MUĞLA VE ANKARA'DA SATIŞLAR

Özelleştirme kararlarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'nde, mülkiyeti Hazine'ye ait iki parselin (toplam 25 bin 926 metrekare) satışı onaylandı. Ayrıca Ankara Alacaatlı'da bulunan bir gayrimenkulün satış için imar değişikliğine de izin verildi.