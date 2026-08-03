Özel'den abdest alma görüntülerinin servis edilmesine sert tepki: Sosyal medyada gündem olmuştu

YENİ Parti lideri Özel'in abdest alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılmış, iktidar yanlıları görüntülerin bilinçli bir şekilde yayıldığını iddia etmişti. Genel Merkez tarafından yapılan yalanlamanın ardından konu hakkında Özel tarafından ilk defa açıklama yapıldı.

"SANKİ BİZ PAYLAŞMIŞIZ GİBİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Fatih Altaylı'nın programına katılan Özel'e konu da soruldu. Görüntülerin kendileri tarafından servis edildiği iddialarına sert tepki gösteren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, 'Allah kabul etsin başkanım' yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu. Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. 'Ben abdest alayım da sen çek' falan, olacak iş değil."

"CAMİ İMAMINA SORSUNLAR: BAYRAM NAMAZI KAÇIRMAM"

Özel, bayram ve cuma namazlarını kaçırmadığını ifade etti:

"Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Camii'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm"

PARTİ GENEL MERKEZİNDEN DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Temmuz başında Kastamonu'ya yaptığı ziyarette çekilen abdest görüntülerinin sosyal medyada yayılması gündem olmuştu. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından YENİ Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

"PARTİMİZ TARAFINDAN ÇEKİLMEDİ"

YENİ Parti Medya Destek Platform hesabı tarafından yapıllan açıklamada söz konusu görüntülerin 3 Temmuz Kastamonu ziyaretinde cami cemaatinden bir vatandaş tarafından çekildiği ve sosyal medyadan paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır.

Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."