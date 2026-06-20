Özel ve İmamoğlu'ndan öğrencilere YKS mesajı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20-21 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı mesajı yayımladı. Özel, "Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi. İmamoğlu ise "Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var. Ve birlikte yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YKS MESAJI

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS’ye girecek sevgili genç arkadaşlarım; bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum.

Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.

Yarın, emeklerinizin hayallerinizle buluşması için dua ediyor olacağım. Hepinize yürekten başarılar. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."

Yarın YKS’ye girecek sevgili genç arkadaşlarım;



Bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum.



Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç… pic.twitter.com/s4xFolLaV8 — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 19, 2026

EKREM İMAMOĞLU'NDAN GENÇLERE DESTEK

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Sevgili gençler,



Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var. Ve birlikte yapacak çok işimiz var, düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor.



Hepinize sonsuz başarılar ve çok güzel bir gelecek diliyorum. pic.twitter.com/j2a8yz2Aou — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2026

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler,

Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var. Ve birlikte yapacak çok işimiz var, düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor.

Hepinize sonsuz başarılar ve çok güzel bir gelecek diliyorum."