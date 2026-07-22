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Halk TV Türkiye Özel üniversitelerin zam sınırı belli oldu: Fahiş fiyatlar yüzünden öğrenciler okulu bırakmıştı

Özel üniversitelerin zam sınırı belli oldu: Fahiş fiyatlar yüzünden öğrenciler okulu bırakmıştı

YÖK, vakıf üniversitelerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i geçemeyeceğini kararlaştırdı.

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Özel üniversitelerin zam sınırı belli oldu: Fahiş fiyatlar yüzünden öğrenciler okulu bırakmıştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenim ücreti artış oranını belirledi.

YÖK Genel Kurulu'nun 8 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantısında alınan karara göre, vakıf üniversiteleri hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artışını en fazla yüzde 25 olarak belirleyebilecek.

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Söz konusu artış oranının, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin açıkladığı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranlarının ortalaması esas alınarak belirlendiği öğrenildi.

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Öte yandan YÖK'e, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiğine ilişkin bilgiler ulaştığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, bu uygulamanın sürmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli inceleme ve tahkikat sürecini başlatacağı ifade edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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