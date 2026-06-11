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Özel okul sahibi tartıştığı kadın müdürü silahla vurdu

Bir özel okulun sahibi Can O. alacak meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürü Gülcan K.'yı silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli, polis ekipleri tara

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Özel okul sahibi tartıştığı kadın müdürü silahla vurdu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir özel okulun sahibi ile idari işler müdürü arasındaki tartışma büyüdü. Kadın müdürü silahla vuran Can O., kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul sahibi Can O. ile okulun idari işler müdürü Gülcan K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Can O., yanında bulunan silahla Gülcan K.'ya ateş etti.

Özel okul sahibi tartıştığı kadın müdürü silahla vurdu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kulağından ve elinden yaralandığı belirlenen Gülcan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Saldırının ardından kaçan şüpheli Can O., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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