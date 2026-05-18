Özel: Hem davet edip hem linç ettiler! Gençler AKP ile anılmak bile istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, iktidarın Kocaeli'nde parti ismini gizleyerek düzenlediği gençlik etkinliğinde, gerçeği anlayan gençlerin iktidarla yan yana görünmemek için yüzlerini gizlediğini ve organizasyonun büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde ekonomik krizin gölgesindeki gençlere yönelik beş ayaklı "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" paketini duyuran Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararını 19 Mart darbesi olarak nitelendirerek iktidara sert tepki gösterdi.

"107 YIL ÖNCE İŞGALİN BUGÜN OTORİTER YÖNETİMİN GÖLGESİ ALTINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündemin ilk maddesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında oluşturulan gençlik ve spor politikalarını ele aldıklarını belirten Özel, 4 Mayıs’ta başlayan yeni saha kampanyası ve ekonomik krize dair değerlendirmeler yaptı.

Özel, Mondros Mütarekesi sonrası işgale uğrayan Türkiye'de milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünde olduklarını hatırlattı. İşgal altındaki İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na binerek direnişi başlatan Atatürk'ü minnetle anan Özel, bugün verdikleri adalet ve demokrasi mücadelesinde o vapurdaki iradeyi pusula kabul ettiklerini ifade etti.

Özel, "O gün Anadolu yoksuldu, millet yorgundu. Bugün de yıllardır süren bir ekonomik kriz, her alana yayılan ağır adaletsizliklerle karşı karşıyayız. 107 yıl önce ülkemizin üstüne işgalin gölgesi düşmüştü. Bugün de otoriter bir yönetimin baskılarının gölgesi altındayız" ifadelerini kullandı. Çağın emperyalistlerinin otoriter bir yönetime destek verip Türkiye'ye istikamet çizmeye çalıştığını, kendilerinin ise Bandırma Vapuru'na binen kadroların devamı olarak bu kuşatmaya karşı mücadele ettiklerini vurguladı. Özel, Atatürk'ün mirasını; gücü makamda aramayan siyaset, umudu imkana bağlamayan inanç, millete güvenen liderlik ve gençliğin omuzuna büyük sorumluluk yükleyen bir ufuk olarak tanımladı.

Özel, Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ancak bugün gençlerin otoriter bir yönetimin ağır baskıları altında ekonomik ve sosyal yoksulluk çektiğini belirtti. Eskiden çocukların anne babalarından daha iyi eğitim alıp daha yüksek gelire kavuştuğunu hatırlatan Özel, "Bugün şüphesiz herkesin kızı kendinden güzel, oğlu kendinden yakışıklı, çocuklar ebeveynlerden uzun ama hepsinin ortak bir noktası var: Her evlat anne babasından daha yoksul" dedi. Aileden miras kalmayan veya milli piyango çıkmayan hiçbir gencin kendi imkanlarıyla ev ya da araba alma hayali kuramadığını vurgulayan Özel, gençlerin zengin ailelerin çocuklarıyla eşitsiz bir rekabete girdiğini, okumak için borçlandığını ve sosyalleşmek istediklerinde yasakçı yönetimle muhatap olduklarını ifade etti. Mezuniyet sonrası işsizlik ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşılaşan gençlerin, kendi ülkelerinde kalmak ile gitmek arasında acı bir tercihe zorlandığına dikkat çekti.

GENÇLER İÇİN 5 ANA ALANDA "BÜTÜNLEŞİK GENÇLİK GÜVENCESİ"

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki toplantıda tüm politika başkanlarının katılımı ve sunumuyla "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" projesini şekillendirdiklerini, bu paketi yakında büyük bir lansmanla duyurarak gençlerin değerlendirmelerine ve önerilerine açacaklarını ifade etti. Eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve ekonomi olmak üzere 5 ana alanda uygulanacak projelerin detaylarını paylaşan Özel, okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve temiz içme suyu uygulamasını Türkiye geneline yayacaklarını söyledi.

Açıklanan pakette yer alan vaatler arasında devlet okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atanması, uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı önlemler alınması yer aldı. Liseyi bitiren her gencin iyi bir yabancı dil bilmesini ve akranlarıyla rekabet edebilecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını temin edeceklerini söyleyen Özel, öğrenim burslarını bir yılda bir buçuk çeyrek altın seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Barınma sorununun Cumhuriyet yurtlarıyla çözüleceğini belirten Özel, "Genç Kiracı Yasası" çıkararak kiralık sosyal konutların gençlerin kullanımına açılacağını aktardı.

Paketin istihdam ve ekonomi başlıkları altında ise "Genç İstihdam Garantisi" programı ile 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim garantisi verileceği aktarıldı. Özel, "Adil Staj Yasası" çıkararak zorunlu ve gönüllü staj yapan gençlere insan onuruna yaraşır bir ücret ödeneceğini ve bedava çalıştırılmaya son vereceklerini duyurdu. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silineceği, ilk bilgisayar ve cep telefonundan tüm vergilerin kaldırılacağı, kamuda mülakatın amasız fakatsız sona ereceği ve torpil ile kayırmacılığın sökülüp atılacağı belirtildi. Türkiye'nin Avrupa'nın en pahalı ve kötü internetine mahkum edildiğini söyleyen Özel, 5G'den 6G'ye geçişi sağlayarak ucuz ve hızlı interneti gençlerle buluşturacaklarını açıkladı. Konser ve festival yasaklarını terk edeceklerini belirten Özel, vizesiz Avrupa ve yasaksız Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini vurguladı.

"AK PARTİ KİMLİĞİNİ GİZLEYEREK GENÇLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

İktidarın gençlere yönelik tutumunu eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’nde gerçekleştirdiği gençlik şöleninde yaşananlara dikkat çekti. Etkinlik öncesinde ücretsiz konser davetiyle mesajlar atıldığını ancak mesajlarda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın isminin geçmediğini belirten Özel, "Anlaşılan gençler gelmez diye bir AK Parti etkinliğini bir konserle maskelemeye ama konsere gelen gençlerin katılımını AK Parti'nin gençlerle buluşması gibi göstermeye niyet etmişler" dedi. Özel, bu yaklaşımı gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışan samimiyetsiz bir adım olarak nitelendirdi.

Gençlerin stadyuma geldiklerinde etkinliğin bir AKP organizasyonu olduğunu anladıklarını ve tepki gösterdiklerini belirten Özel, partinin kendi getirdiği profesyonel sunucuyu daha önceki eleştirel görüşleri nedeniyle bizzat AK Partililer, AK Parti siyasetçileri ve partiye yakın sunucular tarafından linç etmeye kalkıştığını aktardı. Özel, gençlerin tribünlerde dans ettiği görüntülerden bile rahatsız olan AK Parti yöneticilerinin birbirlerini eleştirerek kavgaya tutuştuklarını ifade etti. Kameralar kendilerini çektiğinde yüzlerini kapatan gençlerin durumu hakkında konuşan Özel, "Çünkü AK Parti ile anılmak dahi istemiyorlar. Oraya nasıl gittiklerini ve neyle karşılaştıklarını gördüler" dedi. Etkinliğin fiyaskoyla sonuçlanması üzerine, 35 bin kapasiteli stadyuma 100 bin gencin katıldığı yönünde propaganda yapıldığını da sözlerine ekledi.

"19 MAYIS'IN IŞIĞI 19 MART'IN KARANLIĞINI BOĞACAKTIR"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Özel, hiçbir gencin bir partiye mensup olmak zorunda olmadığını, eleştirme, ayrı durma ve arzu ediyorsa birlikte olma haklarının bulunduğunu söyledi. Özel, gençlere "Sizden susmanızı isteyenler var, siz konuşmaya devam edin. Sizden beklemenizi isteyenler var, siz yürümeye devam edin. Sizi kendilerindenmiş gibi göstermeye çalışanlar var, uyanık olmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya devam edin" sözleriyle seslendi.

Özel, açıklamalarını Ekrem İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararı üzerinden iktidarı eleştirerek noktaladı. Yaşanan süreci 19 Mart darbesi olarak nitelendiren Özel, Atatürk'ün Samsun'a taşıdığı idealin gençlerin omuzlarında olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İşte 19 Mart darbesi ile saldırılan milletimizin bu idealleridir. Cumhurbaşkanı adayınız, adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hapse atanlar, bu milleti her sabah bir hukuksuz operasyonla uyandıranlar, Türkiye'yi karanlığa hapsetmek istiyorlar. Ama bilsinler ki 19 Mayıs'ın ışığı 19 Mart'ın karanlığını boğacaktır".