Özel hastanelerde yeni dönem! Röntgen cihazından hemşire sayısına kadar değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle TÜSKA’dan platin veya altın belge alan özel hastaneler 3 yıl olağan denetimden muaf tutulacak. Fiziki ölçü toleransı yüzde 5’e çıkarıldı; röntgen, laboratuvar ve hasta odası şartları yenilendi.

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliğe gitti. Düzenlemeyle özel hastanelerin denetim, fiziki koşul, personel, tıbbi cihaz ve laboratuvar standartları yeniden belirlendi.

AKREDİTASYON BELGESİNE GÖRE MUAFİYET

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastanelere, kategorilerine göre olağan denetim muafiyeti getirildi.

Platin veya altın kategorisindeki hastaneler 3 yıl, gümüş kategorisindekiler 2 yıl, bronz kategorisindekiler ise 1 yıl olağan denetimlerden muaf tutulacak. Muafiyet yalnızca olağan denetimleri kapsayacak.

FİZİKİ ÖLÇÜLERDE TOLERANS YÜZDE 5’E ÇIKTI

Yönetmelikte belirlenen asgari fiziki ölçülerde izin verilen sapma oranı yüzde 2’den yüzde 5’e yükseltildi.

30 Ocak 2025’ten önce ruhsatlandırılan özel hastaneler ise yönetmelikteki fiziki şartlardan muaf tutuldu. Ancak 30 Ocak 2025 itibarıyla hastanelerde yapılan değişiklikler ile yönetmeliğin geçici 2’nci maddesi kapsamındaki hastaneler bu muafiyetten yararlanamayacak.

RÖNTGEN CİHAZI ZORUNLULUĞU DEĞİŞTİ

Özel hastanelerde bir seyyar röntgen cihazı veya en az 500 mA gücünde bir röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Cihazın yerinde hizmet alımı yöntemiyle hastanede bulundurulması da yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli sayılacak.

Hastanelerde hizmet verilen uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı da bulunacak. Belirli bir alanda faaliyet gösteren özel hastaneler, laboratuvar hizmetini yerinde hizmet alımı yoluyla sağlayabilecek.

Laboratuvar açmak isteyen ancak ilgili uzmanlık dalında kadrosu bulunmayan hastaneye, talep etmesi hâlinde Sağlık Bakanlığınca uzman hekim kadrosu verilebilecek.

MUAYENEHANE HASTASINA BAŞKA HASTANEDE İŞLEM YAPILABİLECEK

Muayenehaneden yönlendirilen hastaya, doktorun sözleşme yaptığı hastanede gerekli müdahalenin yapılamaması hâlinde yeni bir yöntem uygulanacak. İl sağlık müdürlüğü, doktorun istediği başka bir hastanede işlemin yapılması için vaka bazında özel izin verebilecek.

İzin taleplerinin değerlendirilmesi ile acil durumlarda, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanacak süreç Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

HEKİMLERE İLİŞKİN İFADELER DEĞİŞTİRİLDİ

Uzmanlık eğitimine ilişkin hükümde, “vakıf üniversiteleriyle iş birliği protokolü bulunan” ifadesi kaldırıldı. Bunun yerine “Bakanlıkça onaylanmış uzmanlık eğitim programı bulunan” ölçütü getirildi.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan kadrolu hekimlere ilişkin bir başka hükümde ise “öncelikle” ifadesi “tercihen” olarak değiştirildi.

Muayenehane hekimleriyle ilgili geçici hükümdeki “başka bir sağlık kuruluşunda çalışmayan” şartı da metinden çıkarıldı. Aynı hükümde bulunan “aynı” ifadesi, “muayenehanesini kapattığı” şeklinde değiştirildi.

PERSONEL STANDARTLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmeliğin ekinde özel hastanelerin asgari personel şartları da yeniden belirlendi. Buna göre acil ünitesinde pratisyen hekim veya acil tıp uzmanı olmak üzere en az 5 hekim görev yapacak.

Faaliyetteki hastanelerde her 7 dolu hasta yatağı için en az bir hemşire bulunacak. Her ameliyat masası için bir hemşire, her doğum masası için de en az bir ebe görevlendirilecek.

Yatak sayısı 150’ye kadar olan hastanelerde en az bir eczacı çalışacak. Bu sayının üzerindeki hastanelerde en az iki eczacı bulunacak. 150 yatağın üzerindeki her 100 yatak için bir eczacı daha görevlendirilecek.

HASTA ODALARINA İNTERNET, TELEVİZYON VE BUZDOLABI ŞARTI

Yenilenen fiziki kriterlere göre bir hasta odasında ikiden fazla yatak bulunamayacak. Tek kişilik odalar en az 9 metrekare olacak. İki kişilik odalarda ise yatak başına en az 7 metrekare alan ayrılacak.

Hasta odalarının kapı genişliği en az 110 santimetre olacak. Her yatak için ayrı merkezi oksijen ve vakum bağlantısı bulunacak. Odalarda internet erişimi sağlanacak; televizyon, buzdolabı, kişisel eşya dolabı ve refakatçi koltuğu veya çekyat yer alacak.

Yatak sayısı 30 ve altında olan hastanelerde en az bir engelli hasta odası bulunacak. Sonraki her 30 yatak için bir engelli odası daha eklenecek.

AMELİYATHANE VE DOĞUM ÜNİTELERİNE YENİ ÖLÇÜLER

Cerrahi hizmet veren özel hastanelerde en az iki ameliyat salonu bulunacak. Ancak belirli bir uzmanlık alanında çalışan ve 30 ya da daha az yatağı bulunan hastanelerde tek ameliyat salonuna izin verilecek.

Ameliyat salonlarının kullanım alanı en az 30 metrekare olacak. Kalp ve damar cerrahisi ile organ nakli ameliyathanelerinde bu sınır 45 metrekare olarak uygulanacak.

Doğum salonları en az 16 metrekare olacak. Travay-Doğum-Lohusa odaları da tek yataklı ve en az 16 metrekare olarak düzenlenecek.

DENETİM VE YAPTIRIM FORMU YENİLENDİ

Özel hastanelerde kullanılacak denetim soru ve idari yaptırım formu da değiştirildi. Eksikliğin veya ihlalin türüne göre idari para cezası, düzeltme süresi verilmesi ve tekrarlanan ihlallerde poliklinik ya da hastane faaliyetinin geçici olarak durdurulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Maktu idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yönetmeliğin eski hastanelere fiziki şart muafiyeti getiren maddesi 30 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Diğer değişiklikler ise yayım tarihinde yürürlüğe girdi.