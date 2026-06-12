Özel anaokulu sahibi, kadın müdürü ruhsatsız tabancası ile vurdu

İstanbul Sarıyer’de özel bir anaokulunda çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Okulun sahibi C.O., kadın müdür G.K.’yi ruhsatsız tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi’nde bulunan özel bir anaokulunda yaşandı. İddiaya göre 59 yaşındaki okul sahibi C.O. ile 36 yaşındaki okul müdürü G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.O., yanında bulunan tabancayla G.K.’ye ateş etti. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından G.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise okul sahibi C.O.’yu olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından işlem başlatıldı. C.O.’nun emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (AA)