Öz kızlarını uyuşturucu verip istismar etti: Sakarya'yı ayağa kaldıran olay

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Sakarya'yı ayağa kaldıran olay, 13 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşin yaşadıklarını annelerine anlatmasının ardından ortaya çıktı.

ÖZ KIZLARINI UYUŞTURUCU VERİP İSTİSMAR ETTİ

Medyabar'da yer alan habere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan olayda C.T. isimli babanın, öz kızlarına uyuşturucu madde kullandırdıktan sonra istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocukların yaşadıklarını annelerine anlatmasının ardından anne, polis merkezine giderek baba C.T. hakkında şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir süre arandıktan sonra saklandığı yerde yakalanan C.T. suçlamaları kabul etmezken "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından iki kız kardeşin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

Yapılan değerlendirmeler ve ailenin talebi doğrultusunda kardeşler koruma altına alınmazken, annelerinin yanında psikolog desteği başlatıldı.