Oyuncular Sendikası'ndan 'mutlak butlan' tepkisi!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, CHP Lideri Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.

'Mutlak butlan' kararına Oyuncular Sendikası'ndan da tepki geldi. "Mutlak butlan kararı demokrasinin tartışmalı hale gelmesi, seçme ve seçilme hakkına, örgütlenme özgürlüğüne, hukuka ve halka zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

"SANATIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçme ve seçilme hakkının, demokratik toplumların ve örgütlenme özgürlüğünün temeli olduğunu belirten sendika, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: