Oyuncular Sendikası'ndan 'mutlak butlan' tepkisi!
CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oyuncular Sendikası, alınan karara tepki gösterdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, CHP Lideri Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.
'Mutlak butlan' kararına Oyuncular Sendikası'ndan da tepki geldi. "Mutlak butlan kararı demokrasinin tartışmalı hale gelmesi, seçme ve seçilme hakkına, örgütlenme özgürlüğüne, hukuka ve halka zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
"SANATIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Seçme ve seçilme hakkının, demokratik toplumların ve örgütlenme özgürlüğünün temeli olduğunu belirten sendika, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Üyelerimizin ve yurttaşların iradesini tartışmalı hale getiren her müdahale, yalnızca siyasal haklara değil, sendikal hak ve özgürlüklere, ifade özgürlüğüne ve sanat alanının bağımsızlığına da zarar verir. Sanatın ve sanat emekçilerinin özgürce var olabildiği bir yaşam, ancak demokratik hakların güvence altında olduğu koşullarda mümkündür. Oyuncular Sendikası olarak demokrasiye, halk iradesine, seçme-seçilme hakkına, sendikal hak ve özgürlüklere ve tabii ki sanatın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi