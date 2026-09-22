Oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı

Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızı Deniz Arna ile birlikte katıldı. Gecede kızıyla birlikte kırmızı halıda poz veren Sezer, röportaj vereceği sırada aniden fenalaştı.

KIZIYLA KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine meslektaşı olan kızı Deniz Arna ile katıldı. Etkinlikte kızıyla birlikte kırmızı halıda poz veren Sezer, basın mensuplarının karşısına geçti. Röportaj vereceği sırada yaşanan talihsizlik, gecede bulunanları endişelendirdi.

RÖPORTAJ SIRASINDA FENALAŞTI

Kırmızı halıda röportaj vereceği sırada aniden fenalaşan Şerif Sezer'in durumu çevresindekileri telaşlandırdı. Durumu fark eden kızı Deniz Arna, hızla müdahale ederek oyuncuyu kırmızı halıdan uzaklaştırdı.

SEZER'DEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Yaşanan olayın ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Şerif Sezer, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezer, "Bana bir şey olmaz, midem biraz rahatsızlandı. İyiyim, daha iyiyim, doktora görüneceğim." dedi.