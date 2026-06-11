"Oy kaybettirir" denilmişti: TBMM 'hobi bahçeleri' yasasını kabul etti

TBMM Genel Kurulu’nda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, tarım arazilerinin küçük parseller haline getirilerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanı gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TBMM Genel Kurulu, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı.

TARIMSAL AMAÇLI PROJEYE AYKIRI DAVRANANLARA EN AZ BİN LİRA CEZA VERİLECEK

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan düzenleme ile 'Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki tarımsal niteliği korunacak alanlardan ayni hak edinemeyecek. Ancak tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin belirlenen alanlardaki taşınmazlar ile ilgili Bakanlık izni verilebilecek. Tarımsal amaçlı arazi kullanımına ilişkin plan ve projelere aykırı hareket edenlere bin liradan az olmamak üzere ceza verilecek.

İZİNSİZ YAPIYA CEZA YAĞDIRILACAK

Ayrıca zarar verilen arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Projeye uyum sağlanması için kişilere azami 2 ay süre verilecek.

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde aboneliğin devam ettiği her ay için ayrıca 100 bin lira idari para cezası verilecek.

OSMAN GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kanun teklifi komisyondan geçtiğinde AKP'li Osman Gökçek yasanın geçmesi halinde oy kaybına neden olacağını dile getirmişti. Gökçek yıkımın olacaksa da belediyeler tarafından yapılması gerektiğini savunarak, "Niye biz yıkıyoruz, Mansur Yavaş yıksın. Bahçesi, evi yıkılan beddua eder, bize oy vermez, verdirmez" ifadelerini kullanmıştı.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından Bingöl, Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini söyledi. Komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi, 16 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)