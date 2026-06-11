Otoyolun ortasında kadın sürücüye saldırı: Trafiği kesip üzerine yürüdü!

Olay, İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kadın sürücü ile İ.B. adlı şahıs arasında trafikte 'önüme kırdın' gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B., otoyolun ortasında aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra kendi aracından inen İ.B., kadın sürücünün yanına giderek tartışmayı sürdürdü.

HAKARET ETTİ, TELEFONA VURARAK KAYDI ENGELLEMEK İSTEDİ

Saldırgan tavırlarını sürdüren ve kadın sürücüye hakaret etmeye başlayan İ.B., o anların kayıt altına alındığını fark etti. Kadının yaşananları cep telefonuyla çektiğini gören şahıs, fiziki müdahalede bulunarak telefona vurdu ve kayıt alınmasını engellemeye çalıştı. Kadının cep telefonuna yansıyan görüntüler olayın tüm hatlarını ortaya koydu.

SİVİL POLİS GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ YAPTI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri harekete geçti. Kayıtları detaylı şekilde inceleyen ekipler, çalışma başlatarak trafiği kesen ve saldırganlık yapan sürücünün İ.B. olduğunu tespit etti.

180 BİN LİRA CEZA VE 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Polis ekiplerince yakalanan İ.B.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden işlem yapıldı ve 180 bin lira para cezası kesildi.

Şahsın kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu. İ.B., hakkında başlatılan adli işlemlerin yürütülmesi için Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. (DHA)