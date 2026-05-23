Halk TV Türkiye Otoyollarda bayram çilesi: Trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Sakarya'da Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Akyazı geçişinde yoğunluğa neden oluyor. Trafik ara ara durma noktasına gelirken, İstanbul istikametinde akış normal seyrinde ilerliyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden yola çıkan sürücülerin yolculukları devam ediyor. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

AKYAZI GIŞELERİNDE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kuzey Marmara Otoyolu'nu Anadolu Otoyolu'na bağlayan Akyazı gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollar dronla havadan görüntülendi. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN TEDBİR AÇIKLAMASI

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce 290 ekip ve bin 986 emniyet personeli görev yapacak. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca ise 201 ekip, 577 personel, 103 araç, 4 dron ve 1 bot görev alacak.

