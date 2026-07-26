Otoyolda pes dedirten görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılar

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeki bir aracın üzerine çıkarak dans eden ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçlaması kapsamında resen soruşturma başlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntülere bir yenisi İzmir-Çeşme Otoyolu'nda eklendi. Seyir halindeki bir otomobilin üzerine çıkan biri erkek, ikisi kadın 3 kişi, yolculuk sırasında dans ederek tehlikeli anlara neden oldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, görüntüler daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

JANDARMA’YA TALİMAT VERİLDİ

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Paylaşımların ardından harekete geçen ekipler, olayla ilgili inceleme başlatarak araç üzerinde dans eden 3 kişinin kimliklerini belirledi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak şahıslar hakkında “Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerine gerekli işlemlerin yapılması için talimat verildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin ise devam ettiği bildirildi.