Otoyolda korku dolu anlar: Araçtan yükselen alevler ağaçlara sıçradı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

TEM OTOYOLU'NDA YANGIN PANİĞİ

Akşam saat 18.00 sularında Avcılar TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek önlem aldı.

ALEVLER AĞAÇLARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan. Korku dolu anlara şahit olan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)