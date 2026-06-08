Otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı: Feci ölüm!

Mersin'in Anamur ilçesinde ailesiyle birlikte yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 59 yaşındaki Fatıma Abdurrahim, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, Anamur ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mamure Kalesi girişinde bulunan yaya geçidinden ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Abdurrahim’e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BRE 117 plakalı otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 20 METRE SAVRULDU

İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Fatıma Abdurrahim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Abdurrahim'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)