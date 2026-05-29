Otomobil uçuruma devrildi acı detay ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü Emirhan Şahin'in nişanlısı M.D. de yaralılar arasında yer alıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede ekipler, araçtaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtardı. Üç yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NİŞANLI ÇİFTİN BAYRAM ACISI

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

