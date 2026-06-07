Adana’da Cumali Kocabey’i öldürüp, arkadaşını yaralayan Bişar Oğuz, saklandığı dağ evinde yakalandı. Oğuz'un, bir süre önce Cumali Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Mayıs saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey’in sokakta karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Cumali Kocabey sırtından, yanında bulunan Doğan Toprak ise ayağından vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 26 yaşındaki Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

DAĞ EVİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Oğuz’un, bir süre önce Kocabey’den satın aldığı otomobilde yaşanan mekanik arıza nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık başladığı ortaya çıktı.

Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 550 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde Mersin’e kaçtığı belirlenen Oğuz’un, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki bir dağ evinde saklandığı tespit edildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Düzenlenen baskında Bişar Oğuz yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oğuz, ifadesinde, “Cumali'den satın aldığım araçta mekanik arıza oluştu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)