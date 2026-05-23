Otomobil sulama kanalının korkuluklarında asılı kaldı
Sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil sulama kanalının üzerindeki korkuluklara takıldı. Araç asılı kaldı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalının korkuluklarına çarparak asılı kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Mavi Bulvar Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalının korkuluklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç kanal üzerinde asılı kalırken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta ayakta müdahale edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
