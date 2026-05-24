Otomobil sulama kanalı korkuluklarında asılı kaldı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalının korkuluklarında asılı kaldı. Araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalının korkuluklarına çarparak kanala düşmekten son anda kurtuldu. Askıda kalan aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KORKULUKLAR ÜZERİNDE ASILI KALDI

Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen araç, savrularak yol kenarındaki sulama kanalının korkuluklarına çarptı ve korkuluklar üzerinde asılı kaldı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde mahsur kalan sürücünün yardımına ilk olarak kazayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü, vatandaşların yoğun çabası sonucu araçtan güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Kazayı hafif atlatan sürücüye ilk müdahale, olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Sürücünün ayakta tedavi edildiği bildirildi. (DHA)

