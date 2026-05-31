Otomobil şarampole uçtu: 4 ağır yaralı!

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Devrilen araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Kazada sürücü S.A. ile araçta bulunan A.A., Ş.A. ve A.A. yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)