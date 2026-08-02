Otomobil önce çarptı, sonra yaralıların üzerinden geçerek kaçtı!

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Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden aracına binen sürücü, yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

MOTOSİKLETE ÇARPTI, 4 KİŞİ SAVRULDU

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü.

KAPUTTAKİ ÇOCUĞU İNDİRİP YENİDEN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek kaputun üzerindeki çocuğu indirdi. Ardından yeniden otomobiline binen sürücü, yerde yaralı halde bulunan iki kişinin üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.

Bu sırada otomobili durdurmaya çalışan bir kişi de ezilmekten son anda kurtuldu.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın ardından yaşanan panik ve sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)